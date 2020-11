Matilde Brandi, dopo il GfVip è crisi con il compagno: «Adesso sarebbe facile mollare»

Matilde Brandi, concluso il Grande Fratello Vip, sta vivendo una situazione familiare molto difficile. La soubrette televisiva, 51 anni (è nata a Roma il 27 febbraio 1969) ha confessato la difficile situazione che sta vivendo con il marito in una intervista al settimanale "Nuovo", diretto da Riccardo Signoretti. La crisi tra Matilde Brandi, 51 anni, e il compagno, è scoppiata circa un anno fa con contrasti che sono via via aumentati nel corso dell'estate, Particolarmente sgradita sarebbe stata la partecipazione di Matilde al Grande Fratello Vip. I due sono hanno due figlie, le gemelle Aurora e Sofia e, pur legati da 17 anni, non si sono mai sposati.

«Non c'è quadra, c'è qualcosa che non funziona», ha detto Matilde Brandi a Nuovo. «C'è una crisi che dobbiamo capire e superare. Quando ho bisogno di lui c'è sempre, non mi ha fatto mai mancare nulla. Magari è introverso, non è un persona che da abbracci e baci, ma a modo suo mi ha dato e mi da tanto amore. Lui mi rispetta tanto, dice sempre che sono una grande madre. Ma dobbiamo capire se tra noi certe cose si possono risolvere o no. Le miei figlie, però, resteranno con me. I genitori di Matilde Brandi hanno da poco celebrato 60 anni di matrimonio e questo le ha insegnato qualcosa: «Sarebbe facile mollare, invece ci vuole pazienza. Se proprio non si va d'accordo bisogna lasciarsi è ovvio, ma prima bisogna tentarle tutte».

Matilde Brandi, rissa in studio

Rissa sfiorata tra Matilde Brandi e Franceska Pepe nello studio del GF Vip. A rivelare l’accaduto è stata la stessa modella con un video sui social. Franceska racconta di essersi infastidita perché ogni volta che prova a intervenire in puntata, Matilde fa strane facce. Eppure, sottolinea la Pepe, dietro le quinte si mostrerebbe cordiale e carina con lei. “Confermo la mia opinione che ho avuto su di lei nella casa, ovvero che è una persona ipocrita, falsa e opportunista. Sinceramente le avrei strappato volentieri quella parrucchetta che si tiene in testa. Non volevo neanche darle visibilità ma un chiarimento mi sembrava necessario” ha detto nella clip.

