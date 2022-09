Matacena, giallo sulla salma. Il figlio: «Chiedo chiarezza sul destino di mio padre»

Sulla salma di Amedeo Matacena, l'ex deputato di Forza Italia morto a Dubai, ci sono più ombre che luci. «In merito alla morte di mio padre, Amedeo Gennaro Raniero Matacena, in qualità di primogenito intendo affermare la mia personale iniziativa per il rientro in Italia della sua salma integra. Iniziativa che è stata già avanzata alle autorità competenti».

«A tal proposito, intendo ribadire l'assoluta priorità di tale iniziativa rispetto a tutti coloro che, a vario titolo, stanno intervenendo in questi giorni circa il destino della salma di mio padre. Vorrei, inoltre, esprimere la mia personale vicinanza a tutti i componenti della famiglia Matacena». È quanto afferma in una dichiarazione all'ANSA, Amedeo Matacena, figlio dell'ex deputato di Forza Italia, morto a Dubai dove viveva da dieci anni dopo essere stato condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, e dell'annunciatrice televisiva Alessandra Canale.

