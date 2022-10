Massimo Pironi, chi era l'ex sindaco di Riccione morto nell'incidente sull'A4: Facebook, passione per l'Inter e il volontariato

Massimo Pironi, aveva 63 anni, era nato il 5 giugno 1959. Dirigente d’azienda, è stato vice sindaco di Riccione e assessore ai Lavori pubblici dall 1991 e il 1995. L’8 giugno 2014, diventa invece sindaco di Riccione, rimarrà in carica fino al 2019.

Massimo Pironi: il ricordo di amici e parenti

Nelle pagine della cronaca romagnola, Massimo Pironi viene ricordato come una persona estremamente generosa e sempre dedito agli altri. La sue era una vera e propria vocazione, prima della vita lavorativa e politica, aiutare gli altri. L'altra grande passione era invece l'amore per i colori nerazzurri, che l'ex sindaco non mancava di sfoggiare sulla sua pagina Facebook.

Massimo Pironi faceva parte di "Centro 21", un’associazione di volontariato nata a Bologna nel 1993 con lo scopo di promuovere l’integrazione e lo sviluppo dell’autonomia delle persone con sindrome di Down, così da poter mostrare loro la possibilità di una vita dignitosa anche in assenza della famiglia. Pironi era entrato a farne parte come socio volontario dal 2005.

Anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad ha espresso il suo cordoglio con un post sulla sua pagina Facebook: «Una immane tragedia. Rimini si stringe ai familiari delle vittime e alla città di Riccione in questa drammatica circostanza. Un particolare ricordo affettuoso a Massimo Pironi, ex Sindaco di Riccione, purtroppo parte di questa tragedia. Fino all’ultimo giorno della sua vita ha dimostrato la sua generosità». Pironi lascia la moglie e un figlio.

