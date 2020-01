Massimo Giletti, morto il papà Emilio: aveva 90 anni e un passato da pilota

Lutto per Massimo Giletti: il padre Emilio Giletti è morto oggi. Emilio Giletti aveva 90 anni ed era proprietario dell'azienda di famiglia, la Giletti Spa, fondata nel 1884. L'imprenditore, ricoverato all'ospedale di Novara, è morto per cause naturali e la sua camera ardente potrebbe svolgersi già da domani proprio in azienda.

Ma nel passato di Emilio Giletti, c'è anche una carriera da pilota per Ferrari e Maserati, con tanto di vittoria alla Mille Miglia del 1953. A lui è intitolato anche il palazzetto dello sport di Ponzone, sede dell'azienda di famiglia, dove da piccolo ha lavorato anche lo stesso Massimo fino al 1999. Emilio Giletti lascia tre figli e la moglie Giuliana.

