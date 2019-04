Morto Massimo Bordin di Radio Radicale, voce storica della rassegna stampa

È morto Massimo Bordin, storica voce di Radio Radicale. L'annuncio in diretta. Bordin è stato per anni conduttore della rassegna stampa mattutina dell'emittente. Aveva 67 anni. Storico direttore di Radio Radicale e «voce» conosciutissima tra gli addetti ai lavori e non solo, Bordin, 67 anni, era malato da tempo ma fino all'1 aprile ha fatto la sua rassegna radiofonica.

La morte di Bordin arriva proprio nei giorni in cui si discute della possibile chiusura dell'emittente, dopo che il sottogretario M5S con delega all'Editoria Vito Crimi ha confermato lo stop ai contributi statali.

Ultimo aggiornamento: 15:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA