Massimo Bernardini lascia "Tv Talk": «Lo faccio col vento in poppa, cedo il testimone ai più giovani. È stato un privilegio»

Si chiude un'era, quella di Massimo Bernardini. Il giornalista milanese lascia "Tv Talk" e passa il testimone dopo 23 anni di conduzione. Ben 542 puntate, quasi 1000 ore di trasmissione e oltre 5000 ospiti in studio. Un programma che porta il suo marchio. Bernardini ha voluto salutare in diretta il suo pubblico e il programma più visto del sabato di Rai3. Il noto conduttore ha voluto ringraziare tutti per il percorso, espriemendo le ragioni che lo hanno portato a prendere questa decisione.

Il saluto di Bernardini a Tv Talk

«A luglio faccio 69 anni, da due sono in pensione ma sono quattro le ragioni per cui ho deciso di mollare. La prima è che credo sia meglio lasciare una bella avventura col vento in poppa, quando è ancora solida e apprezzata dal pubblico e Tv Talk lo è.

La seconda ragione è che sento sia un dovere passare la mano a colleghi bravi e più giovani e più in grado di interpretare il presente e Mia Ceran è una di queste. La terza sembra banale ma anche io ho una famiglia, ho una moglie con cui sento che devo condividere più tempo di quanto ho fatto fino ad ora.

E poi c'è il Vangelo, perché al capitolo 17 di Luca suggerisce una cosa molto saggia "Dite siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare". La vita è più grande di noi e delle nostre ambizioni. Sono certo che Tv Talk proseguirà per la sua strada, ma rinnovandosi senza però perdere quel tocco che ci ha contraddistinto in questi anni». Poi conclude: «È stato un privilegio lavorare con voi».