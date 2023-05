Massimiliano Vlacci, trovato morto l'uomo scomparso domenica a Trieste: aveva 49 anni

Massimiliano Vlacci è stato trovato senza vita nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 maggio il 49enne di Trieste: era un dipendente di Generali ed ex noto cestista, ed era scomparso da casa nella notte tra domenica e lunedì. Era stato attivato dalla Prefettura di Trieste il piano di ricerca scomparsi e numerosi triestini si sono mobilitati per contribuire a ritrovarlo.

Ma verso le 19, purtroppo, le speranze si sono spente. Vlacci era molto conosciuto in città: apprezzato professionista per Generali, da giovane era stato un playmaker di ottimo livello, giocando in particolare nel Don Bosco e nel Santos.L'uomo aveva lasciato le chiavi di casa e della autovettura presso l'abitazione del padre di via di Servola. Sui social era partita la richiesta di aiuto di amici e famigliari. Per quanto riguarda la dinamica del decesso, una prima ricostruzione non escluderebbe il gesto estremo.