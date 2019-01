​La lezione di Max, nato senza braccia e senza gambe: «Insegno ad essere felici, senza scuse»

«Essere felici senza scuse». Potrebbe sembrare uno slogan facile, quasi superficiale o persino offensivo per chi nella vita deve fare i conti con problemi che metterebbero in crisi anche i più ottimisti. Ma se a farne la propria regola di vita è un ragazzo nato senza braccia e senza gambe a causa di una grave forma di focomelia tutto suona immediatamente vero. Massimiliano Sechi ha 31 anni e lo scorso dicembre è stato insignito dal Capo dello Stato Sergio Mattarella dell’Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana (Omri).



Le difficoltà ad essere accettato dagli altri lo hanno portato a dedicarsi totalmente al mondo dei videogiochi fino a diventare campione del mondo di ESPORTS contro i normodotati. Da quel momento ha deciso di cambiare la sua vita e quella degli altri, fondando un movimento chiamato #NOEXCUSES che si rivolge a tutte quelle persone che nella vita vogliono appunto essere felici, senza scuse. Il movimento è stato fondato partendo dalla sua, che oggi conta più di 220.000 follower da tutta Italia e non solo.Il 15 gennaio Massimiliano Sechi sarà a Roma per una tappa del suo NO EXCUSES TOUR: una serata alla scoperta di sé, delle convinzioni che ci limitano da quando siamo piccoli, delle scuse che ci tengono lontani dalla nostra realizzazione ma anche alla scoperta di come funzioni la nostra mente, del nostro vero valore, dei nostri desideri più profondi e talenti pronti ad essere messi in campo per farci diventare chi siamo veramente. L’obiettivo è riflettere, gioire, meditare e portarsi a casa degli strumenti concreti che possano cambiare da subito la vita quotidiana.«Il #NoExcuses tour – spiega Massimiliano Sechi – nasce dalla volontà di dare a più persone possibili gli strumenti che mi hanno permesso di cambiare la mia vita. Di trasformare le difficoltà in opportunità, la perdita di entusiasmo in desiderio di crescita, la rassegnazione in voglia di cambiare il mondo. Ampio spazio sarà infatti dedicato all’interazione con il pubblico».

Sechi lavora da anni nel campo del coaching e della formazione. Ha scritto e realizzato numerosi corsi per privati condotti sia via skype, sia attraverso la NoExcuses Academy. Attivo anche nel mondo delle aziende, ha collaborato con più di cinquanta imprese che hanno deciso di affidarsi alla filosofia No Excuses attraverso corsi ed eventi. Massimiliano da un anno ha anche fondato la onlus Josuè Vive, che porta il nome di suo figlio nato privo di vita e che ha lo scopo di dare supporto a famiglie e ragazzi in difficoltà.





