Massimiliano Pescini, morto il consigliere regionale Pd della Toscana: colpito da un tumore pochi mesi fa

Lutto in Toscana. È morto dopo una malattia incurabile il consigliere regionale Massimiliano Pescini del Pd. Aveva 49 anni e di recente aveva scoperto di essere stato colpito da una grave patologia tumorale. Originario di Mercatale Val di Pesa (Firenze), laureato in lettere moderne, Pescini ha svolto un periodo di dottorato di ricerca e poi aveva lavorato per una casa editrice come autore, redattore e revisore di testi.

Massimiliano Pescini morto, la sua storia

Eletto nel 1999 consigliere comunale a San Casciano Val di Pesa (Firenze), è stato capogruppo dell'Ulivo dal 2002 al 2004. Dal 2004 al 2009 è stato assessore per scuola, ambiente e servizi pubblici locali. È stato coordinatore della conferenza dei sindaci del Chianti fiorentino e senese dal 2010 al 2013 e responsabile Anci Toscana per catasto e fiscalità locale. Dal 2009 al 2019 è stato sindaco del comune di San Casciano. È entrato nella segreteria del Pd nel 2018 ed è stato responsabile degli enti locali fino a dicembre 2020, quando è stato nominato coordinatore della segreteria Pd Toscana.

Massimiliano Pescini si è spento stanotte, ad appena 49 anni. Un male incurabile lo ha strappato alla vita e alla politica, lui che da sindaco prima e da consigliere regionale poi si è dimostrato anche ecologista convinto.

LE REAZIONI

«La scomparsa di Massimiliano Pescini è una notizia molto dolorosa per tutta la comunità democratica. Massimiliano era una persona stimata, amata dalla sua comunità, San Casciano, che ha amministrato per tanti anni. Ora era consigliere regionale, rispettato perché sempre corretto e disponibile all'ascolto. È una di quelle persone che ha incarnato e reso sempre visibile l'impegno politico come servizio. Ci stringiamo alla sua famiglia e alla sua comunità». Così in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein.

«Un grande dolore e un immenso dispiacere per la prematura scomparsa di Massimiliano Pescini. Non ci sono parole per esprimere il dolore straziante per la morte di un carissimo amico e di un collega leale che ci lascia». Il sindaco di Firenze Dario Nardella esprime così il suo cordoglio a nome della città di Firenze e della città Metropolitana. In segno di lutto Nardella, come sindaco metropolitano, ha disposto che le bandiere di Palazzo Medici Riccardi, sede della ex Provincia, siano a mezz'asta. «Sempre al servizio del suo paese di origine e della sua terra, lascia in tutti noi un grande vuoto - continua Nardella in una nota -. Alla compagna Marina, ai familiari e amici, al Consiglio regionale e a tutta la comunità sancascianese esprimo il più profondo cordoglio personale e quello del Comune e della Città Metropolitana. Massimiliano ha rappresentato il meglio della politica e delle istituzioni. Sindaco appassionato e competente, militante aperto al confronto e sempre, sempre vicino alle persone e ai loro bisogni. Uomo colto, gentile e attento a chi gli stava vicino, aveva un'ironia veloce con cui metteva sempre in luce anche gli aspetti divertenti delle cose. Ciao Massimiliano, amico mio indimenticabile, mancherai a tutti noi».

Cordoglio del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. In una nota della Regione, Giani lo ricorda come «amico e compagno di tante battaglie politiche, come una figura di equilibrio, dialogo, competenza e determinazione nel raggiungere gli obiettivi prefissati, ma anche così profondamente umano da cercare di coinvolgere tutti nell'interesse della comunità».