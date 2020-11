Massimiliano Morra gay? Risponde la fidanzata Dalila a Live Non è la D'Urso

Massimiliano Morra e la sua nuova fidanzata, Dalila, hanno affrontato le sfere durante Live non è la D'Urso. Tra Adua, Garko e i finti gossip, nel salotto di Barbara D'Urso è arrivata la verità riguardo la vita sentimentale di Massimiliano Morra.

«Con Adua c'è stato un qualcosa che è andato vicino a consumare la nostra passione. Ho avuto dei segnali da lei che ci fosse un interessamento. Non abbiamo fatto l'amore perché c'è stato un litigio. Eravamo quasi arrivati al punto, ma non siamo andati oltre. Ci siamo voluti molto bene. Mi reputo un gentiluomo, non voglio entrare nei particolari ma si percepiva un interesse reciproco. Nella casa ho cercato di essere me stesso» spiega Massimiliano Morra prima di affrontare gli attacchi da parte degli ospiti in studio.

Paolo Brosio tradito dalla fidanzata di 22 anni? Ecco cosa ha detto Maria Laura Vitis a Live non è la D'Urso

Gilles Rocca dopo Ballando con le stelle: «Ora punto al cinema». Ma tutto cominciò con Bugo e Morgan

<h2>Gf Vip</h2>

La partecipazione al Grande Fratello VIP ha scatenato la bufera. Nella casa infatti Morra e Adua si sono ritrovati e dopo il coming out di Gabriel Garko le cose si sono complicate. La presunta ex di Morra, Adua, ha infatti dichiarato, in diretta la GF, l'omossesualità dell'attore, che ha negato invece di essere gay: «In passato ho seguito dei consigli di creare dei flirt a tavolino per la promozione delle fiction. Nessuno mi ha mai obbligato, mi assumo le mie responsabilità. Il mio sogno era quello di diventare un attore e quando sei giovane puoi sbagliare mentri cerchi di inseguire le tue passioni. Ho fatto una carriera di cui vado fiero, per me il gossip non esiste. A parte questa pseudo relazione con Adua non si è mai parlato della mia vita sentimentale».

A tal proposito interviene la fidanzata, Dalila: «Il mio ex, che è intervenuto in trasmissione qualche settimana fa, mi ha accusato di essere un'arrivitista, ma lo sai che non ho mai accettato i tuoi inviti Barbara mentre era all'interno della casa Massimiliano. Quindi non cerco visibilità. Non mi è piaciuto il confronto che ha avuto con Adua. Io sapevo che loro avevano avuto un flirt, perché stiamo insieme da due anni e mezzo. Il passato è passato, ora conta il presente. Mi ha cambiato la vita Massimiliano, è una persona splendida. La mia reazione alle dichiarazioni di Adua? C'è tantissima incoerenza, ovviamente non le ho creduto. Se c'è stato un flirt fra loro come fa a dire che è gay? Io sono ballerina e mancano due esami alla laurea, non ho bisogno della mia relazione per farmi pubblicità».

Tutti i nodi sono finalmente arrivati al pettine? Lo scopriremo nelle prossime puntate.

<blockquote class="embedly-card"><h4><a href="https://www.ilmessaggero.it/salute/focus/covid_italia_bollettino_oggi_22_novembre_2020_contagi_morti-5601452.html">Covid Italia, bollettino oggi 22 novembre: nuovi contagi (28.337) e morti (562) in calo, rapporto tamponi-positivi al 15%</a></h4><p>Sono 28.337 i nuovi casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24ore, oltre 6mila meno di ieri, che portano il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza a 1.408.868. In calo anche l'incremento delle vittime, 562 in un giorno mentre ieri erano state 692, per un totale di 49.823.</p></blockquote>

<script async src="//cdn.embedly.com/widgets/platform.js" charset="UTF-8"></script>

<div class="flourish-embed flourish-bar-chart-race" data-src="visualisation/2178601" data-url="https://flo.uri.sh/visualisation/2178601/embed" aria-label=""><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script></div>

© RIPRODUZIONE RISERVATA