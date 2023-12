Mascella serrata e tensione repressa: Meghan Markle si mostra così dopo la lite reale

Mercoledì 6 Dicembre 2023, 08:18

La scintilla della controversia tra Meghan Markle e la Famiglia Reale britannica sul colore della pelle di Archie, accesasi durante un'intervista con Oprah Winfrey nel 2021, si è rinfocolata oggi a causa delle rivelazioni contenute nel libro "Endgame" di Omid Scobie. La pubblicazione dell'edizione olandese del testo sembra aver portato alla luce i presunti protagonisti della disputa, anche se lo stesso Scobie ha negato di aver mai rivelato i nomi dei reali coinvolti. Ma come avrà reagito Meghan? E come si mostra oggi la Duchessa di Sussex? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



