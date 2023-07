Lunedì 3 Luglio 2023, 16:45

Martina Santagiuliana ha 33 anni e oltre 100 mila seguaci sui social. È modella, influencer ed esperta di marketing, su Instagram non pubblica immagini di vestiti ma le cicatrici sulla sua pancia. Dando voce alle oltre 200 mila persone che in Italia soffrono di malattie infiammatorie intestinali come la colite ulcerosa e il morbo di Crohn. Patologie debilitanti di cui le parla con garbo, spirito pratico fornendo consigli e una buona dose di ironia: «La mia vita con la Rcu fulminante», è la frase con la quale si presenta.

La diagnosi

La storia clinica di Martina è cominciata quando aveva 4 anni e le è stata diagnosticata la rettocolite ulcerosa, trent’anni dopo lo stesso medico è ancora al suo fianco «perché non si guarisce mai». Trovare la forza per reagire nei momenti più duri e costruirsi una vita normale è la sfida della giovane nata a Recoaro Terme, in provincia di Vicenza. «Non bisogna mai arrendersi, la vita è una sola. Anche se dobbiamo affrontare tanti ostacoli, il sole esce sempre», afferma. Riconosciuta come portatrice di uno dei casi più gravi di Rcu in Italia, Martina Santagiulina ha subito dieci interventi, continue visite, ha dolori lancinanti e spesso deve combattere contro le incomprensioni. «Ciò che mi dà più fastidio sentire è quando mi dicono “ma di cosa ti lamenti, sei bella e giovane, cosa vuoi che sia un mal di pancia”. Non è solo un mal di pancia – racconta – se così fosse non avrebbe certo distrutto i miei desideri. Avrei voluto fare tante cose, come vivere in un’altra città. L’ho fatto per un breve periodo, però poi sono tornata a casa per seguire delle cure». La quotidianità di Martina «è scandita dalla mia grinta, però è tutto un sapersi prevenire: viaggio sempre con la valigetta dei farmaci». Ma non si arrende: «Anche se spesso ho dei dolori fortissimi, io chiusa in casa non ci voglio restare». Animo indomito, la “RCU Warrior”, come si definisce, l’anno scorso era anche sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia «per portare sotto i riflettori la mia battaglia e quella che stanno combattendo tante altre persone». Ed è così che è nata la sua solida e accogliente comunità social: «Sto cercando di fare conoscere il più possibile questa patologia. Oggi veniamo considerati come malati invisibili. Se ci guardi non c’è niente che non vada bene. In realtà la malattia esiste e questo ci fa sentire spesso isolati, non compresi anche dalle persone che ci circondano. È ora di dire basta, la malattia c’è ed è limitante», afferma.

La ricerca

Martina Santagiuliana è un sostegno per molti malati, quando è lei ad averne bisogno «ad aiutarmi ci sono i miei amici e mio marito, sempre al mio fianco. Non potevo che conoscerlo in farmacia o in ospedale. E infatti l’ho conosciuto in farmacia», descrive i suoi affetti in una battuta. Per il futuro, «mi auguro che si trovi una soluzione a questa malattia. La ricerca è lenta rispetto agli altri Paesi in cui le terapie sono in continua evoluzione. E poi mi auguro che la vita mi sorrida un po’ di più: oggi il mio sogno più grande è realizzarmi professionalmente e come donna», dice Martina. Nella sua comunità social la giovane infonde coraggio e si confida condividendo ricordi e difficoltà. «Mi sono sempre sentita diversa, io ero quella con i tagli sulla pancia, quella che non voleva spogliarsi nell’ora di educazione fisica, ma che ritardava con scuse per potersi spogliare da sola - scrive in un post - Con il tempo ho imparato che quelle cicatrici sono i segni indelebili della mia lotta contro qualcosa più grande di me. Crescendo ho capito che non sono delle cicatrici a fare una persona, ma sono la loro storia». Il dolore, sottolinea Martina, «mi ha resa più forte, mi ha insegnato cosa davvero è importante, ho superato gli sguardi delle persone in spiaggia d’estate, potevo e dovevo essere superiore a tutto questo. In alcuni momenti è stato più facile, in altri no, ma mi ero accettata. Oggi no, purtroppo è un nuovo capitolo, ci sono altre cicatrici a segnare il mio corpo e nonostante sappia che anche quelle sono segni della mia continua lotta contro la malattia sarà la mia prima estate con loro e no non sarà facile». Perché a parole, riflette, «tutti sono bravi. Ma la verità è che fa ancora male, sette mesi fa finivo sotto i ferri per l’ennesima volta. E dentro di me porto il dolore del peso di tutto questo».