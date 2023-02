Martina Colombari e Costacurta: «Il segreto per stare insieme 27 anni? Ognuno i suoi spazi. A tenerci insieme c'è nostro figlio»

«Non so quale sia la formula magica per resistere così tanto tempo insieme. Certamente abbiamo parecchie diversità ma pure molti elementi in comune. E poi c’è nostro figlio Achille che è il collante di tutto». Martina Colombari e Alessandro Costacurta affrontano la loro prima intervista di coppia, dicono, al Corriere della Sera.

Il loro segreto di coppia

Il segreto per restare insieme 27 anni? «Non riusciamo a stare lontani ma contemporaneamente abbiamo bisogno dei nostri spazi - racconta Martina Colombari - in vacanza ma poi ciascuno ha le proprie attività o la possibilità di staccare tre-quattro giorni separati. Tipo stasera andrò a vedere un film con un’amica, lui è più casalingo. È un po’ rigido nei giudizi, è poco tollerante». I due sostengono di essere rimasti "persone normali" malgrado la fama nel mondo del calcio e dello spettacolo. «Abbiamo l’opportunità di partecipare a feste meravigliose o viaggiare in località di tendenza ma poi trascorriamo in estate tanto tempo a Riccione, dove mangiamo in spiaggia con i piedi sulla sabbia, o andiamo all’Alpe di Siusi, che abbiamo scoperto di recente».

Martina e Billy tra ricordi e gelosia

«Mi sono abituato con il tempo al fatto che lei riceva più attenzioni», dice lui. «L’ho fatto perché la rispetto. Non mi si può accusare di essere geloso se ho permesso tutto questo. Mi sono adeguato agli effetti collaterali del suo lavoro. Io di certo non sono mai stato fotografato». Lui, dal canto suo, non è mai uscito da solo a cena con una donna, spiega Colombari. Quando si sono conosciuti era il 1996, presentati da un amico comune, Piero Gaiardelli, che una sera era al telefono con lei. «Gli ho strappato il telefono di mano e ci siamo brevemente parlati - racconta Costacurta - Trascorrono pochi giorni e arriva la settimana della moda. Io e Christian Panucci una sera piombiamo al ristorante con sette modelle e al tavolo accanto ci sono Martina, con la mamma e la zia. Poi chiamo Giorgio Armani alla cui sfilata Martina avrebbe partecipato per ottenere un posto in prima fila e il resto è storia».