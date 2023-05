Maria Filippi, carriera, fidanzato e curiosità. Chi è l'attrice che interpreta la professoressa sapiosessuale alla trasmissione «Bar Stella»

Bar Stella

Stefano De Martino riaccende l’insegna del suo «Bar Stella» che apre nuovamente i battenti da stasera - mercoledì 3 maggio - alle 23.45 su Rai 2. Lo storico bar - come gli spettatori più affezionati sanno - è realmente esistito a Torre Annunziata (paese natale di De Martino) e fu fondato da suo nonno cento anni fa.

Nel Bar Stella si entra per bere un caffè oppure uno degli improbabili cocktail preparati dal barista Luciano (Herbert Ballerina). Ci saranno poi i clienti fissi del Bar Stella, entrati con le loro storie e i loro caratteri nel cuore degli spettatori: il cameriere Franco (Franco Castiglia), la cassiera Ambrosia (Vincenzo D’Ambrosio), la prof sapiosessuale Marta (Marta Filippi), la svanita MezzaLuna (Adelaide Vasaturo) e il primo corpo di ballo statico della storia della tv, i Contenuti Zero. Fra le novità di questa terza stagione, invece, ci sarà la presenza di un grande attore di teatro impegnato, che guarda con altezzosità alle celie del tubo catodico (Ernesto Lama) e l’Esperto di Mestieri Alternativi (Massimo Bagnato) che suggerirà le professioni più richieste per trovare velocemente un’occupazione. Bar Stella andrà in onda tutti i martedì, mercoledì e giovedì in seconda serata su Rai 2.

Chi è Marta Filippi

La carriera

La carriera di Marta Filippi inizia nel 2017 quando si appassiona al mondo della recitazione e del doppiaggio. Tra i personaggi più significativi a cui ha dato voce possiamo trovare quello di Sabrina Spellman in Le terrificanti avventure di Sabrina e quello di Simone Ashley in Sex Education. Ha lavorato anche in Velvet Collection, Bad Blood, El Chapo e Unorthodox. Tra il 2020 e il 2021 inizia anche la carriera cinematografica prendendo parte al cast del film NEET di Andrea Biglione. Circa due anni dopo è esordisce in programmi televisivi come Bar Stella e Stasera Tutto è Possibile su Rai 2. Nel 2000 e 2023 approda nella terza edizione del programma comico LOL-Chi Ride è Fuori.

La vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Marta Filippi, non abbiamo a disposizione molte informazioni per via della sua riservatezza. Infatti, non ci è dato sapere se attualmente la trentenne è impegnata in una relazione. In ogni modo, è molto attiva sui social, pertanto ha un profilo Instagram che conta 201 mila follower. Qui condivide contenuti relativi alla sua quotidianità e vita professionale. Dai post che pubblica giornalmente possiamo apprendere che ama viaggiare ed è molto legata alla sua famiglia.