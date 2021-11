​Marracash, Elodie (a sorpresa) nella copertina del nuovo album “Noi, loro gli altri"

Marracash annuncia a sorpresa l'uscita di un suo nuovo album dal titolo “Noi, loro gli altri”. Il rapper lo fa con un post su Instagram, dopo un'intervista con tanto di cover su Rolling Stone. Il disco si presenta con tre copertine diverse, in una delle quali c'è anche Elodie, la sua oramai ex fidanzata. Elodie ha infatti da poco un nuovo fidanzato. I primi baci fra la cantante e Davide Rossi, che confermano la notizia della storia lanciata da 'Chì un mese fa, sono stati pubblicati dallo stesso settimanale diretto da Alfonso Signorini, che dichiara dunque chiusa la relazione fra la cantante e il rapper Marracash. Eppure Elodie e di una serie di altri personaggi, compresa la sua manager Paola Zukar compaiono della prima copertina del nuovo album dell'artista siciliano.

“Noi, loro gli altri”, il nuovo disco di Marracash

“Noi, loro gli altri” contiene 14 tracce in cui l'artista, come da lui spiegato, racconta se stesso ma anche "tutti noi", senza far sconti per a nessuno. Nel dettaglio, "Noi" sarà la main cover disponibile in tutti i formati (CD e Vinile), mentre sarà possibile acquistare l'album con le cover "Loro" e "Gli altri" nella sola versione Vinile in edizione limitata. Nella seconda copertina del disco Marracash è ritratto negli uffici Universal di Milano, insieme al suo staff, mentre nella terza c’è lui da solo in una folla di persone voltate di schiena. Tre le collaborazioni nel nuovo lavoro del rapper compaiono: Guè Pequeno, Calcutta e Blanco, nuova giovane promessa dell'urban pop.