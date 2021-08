Markie Post è morta a 70 anni: l'attrice di “Giudice di Notte” ha lottato per 4 anni contro il cancro

Domenica 8 Agosto 2021, 12:48

L'attrice Markie Post è morta a 70 anni. Era nota soprattutto per la sitcom Giudice di notte e la serie tv Professione pericolo è morta. Ha lottato per quasi quattro anni contro un cancro. La notizia è stata data dalla sua manager, Ellen Lubin Sanitsky, a Deadline. Il suo personaggio più noto era il difensore d'ufficio Christine Sullivan in Giudice di notte, interpretato in ben 159 episodi tra il 1984 e il 1992 (andati in onda in Usa nella Nbc e in Italia su Italia 1).

Night Court actress Markie Post passes away at age 70 after nearly four-year battle with cancer https://t.co/8fhluWCeBc — Daily Mail Online (@MailOnline) August 8, 2021

La carriera

Markie Post ha recitato in 65 episodi di Professione pericolo, la serie trasmessa tra il 1982 e il 1985 in Usa su Abc e in Italia sulla Rai. Ma nella sua lunga carriera l'attrice ha preso parte a tante altre produzioni di grande successo, da 'Scrubs' a 'Chicago P.D.'. Post ha iniziato la sua carriera come produttore associato della serie 'The Kids Are Alright' ma la sua prima apparizione davanti alla telecamera avvenne nella serie 'Card Sharks' della Nbc nel 1978. Negli anni è apparsa anche in 'Chips', 'L'incredibile Hulk' e 'Buck Rogers'. La morte di Post arriva ad un mese dalla morte, a 75 anni, del coprotagonista di 'Giudice di nottè Charlie Robinson e mentre la Nbc sta valutando un reboot di 'Giudice di nottè.