Muoiono per Covid a pochi minuti di distanza e sullo stesso letto dopo quasi settant'anni di matrimonio

Stavano insieme da 66 anni: sono morti di Covid-19 quasi insieme, a quindici minuti di distanza, in una casa di riposo di Palm Beach, Florida. Se ne sono andati sdraiati l’uno accanto all’altro.

Bill Ilinsky, 88 anni, ed Esther Ilnisky, 92, avevano ricevuto la prima diagnosi di Covid lo scorso febbraio, ed erano stati ricoverati. Ma le loro condizioni sono rapidamente peggiorate, e alla fine di febbraio hanno scelto di vivere gli ultimi giorni in una casa di riposo, il Trustbridge hospice, per passare gli ultimi momenti insieme.

La loro unica figlia, Sarah Milewski, ha detto al Daily Mail di avere provato «una sensazione di calore al cuore, nel sapere che se non sono andati insieme«. Quando li ha trovati senza vita, nel letto d’ospedale, ha detto che sembrava che dormissero. Erano nella posa di sempre: il padre sdraiato dalla parte destra, lei con il volto appoggiato sulla spalla di lui. A causa delle misure anticontaglio, la donna aveva potuto vedere soltanto attraverso una finestra, e parlare con loro con un microfono. Entrambi facevano fatica a parlare: «è stato orribile«, ricorda.

