Marisa Leo, chi era la donna uccisa dall'ex compagno (in passato denunciato per stalking). Avevano una figlia di 4 anni

Una didascalia sul suo profilo Facebook concisa ed entusiasta, con un occhi volti al futuro che non vedrà mai: «Keep hunting for life vibrations!», «Continuate a cercare le vibrazioni della vita!». Marisa Leo, è morta per colpi di arma da fuoco. L'ex compagno le aveva dato appuntamento nell'azienda di famiglia: lì l'ha uccisa e poi si è tolto la vita. I rapporti tra Marisa e Angelo Reina non erano più quelli di una volta e i due non vivevano più insieme.

Reina, originario di Valderice, ha compiuto ieri sera l'omicidio-suicidio nel Trapanese. Marisa aveva 39 anni e una figlia di 4. Era originaria di Salemi e dipendente di una cantina di Mazara del Vallo.

Le denunce

Da tempo aveva denunciato le continue pressioni dell'ex marito che la perseguitava.

Numerose le sue denunce. Denunce che non sono servite ad impedire l'esito di una morte annunciata. La donna era disperata ma non riusciva a liberarsi dalla presenza dell'ex.

L'ultimo post

Marisa era una donna impegnata nel sociale, come si evince da uno degli ultimi post pubblicati su Facebook. «Giusy Barraco è una ragazza di Petrosino che parteciperà alle selezioni di Ballando On The Road che potrebbero portarla a Ballando con le stelle. Per chi volesse donare ed essere parte di questo piccolo ma grande progetto, la raccolta fondi è aperta ancora per pochi giorni. Abbiamo quasi raggiunto insieme il goal e ringraziamo di cuore chi ha già contribuito».

La passione e il lavoro nel settore vinicolo

Marisa Leo ha lavorato come Responsabile marketing e comunicazione Cooperativa vinicola Colomba Bianca.