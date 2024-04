Mario Pincarelli, condannato per l'omicidio di Willy, si sposa in carcere: la futura moglie si è innamorata di lui dopo averlo visto al tg

Mario Pincarelli si sposa. La data del matrimonio del ragazzo di Artena, condannato in secondo grado a 21 anni per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte insieme ai fratelli Marco e Gabriele Bianchi (24 anni) e Francesco Belleggia (23 anni), è fissata per il 16 aprile prossimo. Le nozze si svolgeranno nel carcere di Civitavecchia dove è detenuto. La futura moglie, una ragazza di 28 anni di un Comune a nord di Roma, si è innamorata di lui attraverso le immagini trasmesse dai telegiornali che si sono occupati della vicenda giudiziaria. Una relazione immateriale, dato che i due si sono visti una sola volta, durante un'udienza del processo. A riportare la notizia è l'agenzia Nova.

Le condanne

Ieri la Suprema corte di Cassazione aveva stabilito che l'uccisione di Willy è stato omicidio volontario, avvalorando le conclusioni dei precedenti due gradi di giudizio.

Il legale: pensare al futuro

Considerando «l'esito del ricorso per gli altri imputati, sono soddisfatta di aver ottenuto per il mio assistito il minimo della pena e soprattutto il migliore risultato fra i quattro», ha ha detto l'avvocato Loredana Mazzenga, legale difensore di Pincarelli. «Ora che per noi - ha aggiunto il legale -, è definitivamente chiusa questa vicenda, iniziamo a pensare al futuro ed ad un percorso che possa restituire al mio assistito la libertà. Nonostante tutto e' sempre un ragazzo di giovane eta', che merita, una seconda possibilita»