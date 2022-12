Marino Bartoletti presenta il suo ultimo libro "La discesa degli dei"

Venerdì 16 Dicembre 2022, 13:11

Atteso da quasi un anno e pubblicato dopo il grande successo dell’originale e fantasioso “La cena degli Dei” (vincitore del Premio Selezione Bancarella 2021) e dopo il commovente “Il ritorno degli Dei” (vincitore del Premio Bancarella Sport 2022), il nuovo romanzo di Marino Bartoletti “La discesa degli Dei” è già disponibile nelle librerie, fisiche e online, e su www.galluccieditore.com. Terza opera dell'inedita trilogia narrativa dedicata ad alcuni dei più grandi personaggi dello sport e dello spettacolo, “La discesa degli Dei”, un racconto appassionante e originale, per donne e uomini che vogliono trascorrere qualche serata in compagnia dei grandi personaggi dello sport e dello spettacolo più amati, scoprirne i sentimenti più sinceri e conoscerne qualche aneddoto inedito, dalla penna di uno scrittore che, come pochi, sa raccontare storie che sembrano favole e favole che sembrano storie.