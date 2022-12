Marialuisa Jacobelli, l'ex fidanzato stalker della giornalista di Dazn condannato. «Minacce, telefonate e schiaffi: vivevo nel terrore»

Ha versato alla vittima una somma consistente e da qualche mese si sta curando dal punto di vista comportamentale e psicologico in una clinica specializzata. Due elementi che hanno inciso, assieme allo sconto del rito abbreviato, sulla pena di 2 anni e 4 mesi inflitta a Francesco Angelini, 52 anni, finito in carcere a fine giugno scorso perché accusato di stalking ai danni di Marialuisa Jacobelli, giornalista sportiva e conduttrice su Dazn, che lo aveva denunciato una decina di giorni prima. La presentatrice 30enne aveva trovato il coraggio di parlare di quel «clima di terrore» in cui lui, con cui aveva avuto una breve relazione, l'avrebbe costretta a vivere, tra minacce, violenze fisiche e psicologiche.

Marialuisa Jacobelli, l'ex Francesco Angelini arrestato per stalking. La conduttrice di Dazn: «Colpita con schiaffi e pugni»

La condanna

Per Angelini, nato in Francia e residente a Montecarlo, stamani è arrivata la condanna, a seguito delle indagini della Squadra mobile della Polizia coordinate dal pm di Milano Pasquale Addesso, da parte del gup Angela Minerva. Giudice che ha riconosciuto l'attenuante di aver risarcito il danno (Jacobelli non si è costituita parte civile) e anche quelle generiche per il programma di recupero che sta seguendo in regime di arresti domiciliari. Attenuanti equivalenti alle aggravanti che venivano contestate, tra cui la recidiva, basata sul fatto che l'uomo ha un precedente per atti persecutori, sempre ai danni di una giornalista. Il giorno del suo compleanno Jacobelli, come ha messo a verbale, si era accorta che avrebbe dovuto lasciare il 52enne che, dopo aver visto una suo foto postata su Instagram, «ha iniziato a insultarmi». Troncata la relazione è iniziato «l'incubo», andato avanti da gennaio scorso e fino alla denuncia pochi mesi dopo.

La paura e la gelosia ossessiva

La conduttrice di Dazn, che ha oltre 1,7 milioni di follower su Instagram dove già aveva raccontato di essere vittima di stalking, aveva dovuto cambiare casa e aveva scelto per un periodo di non pubblicare più foto o video sul suo profilo «per paura - come aveva riferito agli inquirenti - di essere localizzata» dallo stalker. Anche ad aprile scorso il 52enne, che aveva una «gelosia ossessiva», era riuscito a convincerla a farlo entrare in casa e poi l'aveva colpita con «schiaffi e pugni».

«Non ho avuto il coraggio di denunciarlo in quel momento - ha spiegato ancora Jacobelli - perché mi disse che se lo avessi fatto sarebbe diventato il mio incubo e che sarei morta». Nell'ordinanza di arresto del gip Livio Cristofano si parlava pure di quasi trenta telefonate al giorno, per un totale di 885, «nelle quali proferiva» ingiurie e minacce, anche dopo che lei aveva «bloccato l'utenza», effettuandole con «numero anonimo». E poi ancora «oltre 600 e-mail tra gennaio e giugno» scorso e oltre mille telefonate anche alla «madre della vittima».