Maria Monsé sexy Babbo Natale in shorts, ma è pioggia di critiche social

In versione Babbo Natale è ancora più sexy Maria Monsè. La showgirl, reduce dal Grande Fratello Vip e con una popolarità nuovamente in crescita, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in una posizione hot. Vestita di rosso e bianco ma con gli shorts che mostrano le gambe e qualcosa di più.

Non sono mancate le critiche. Qualcuno le ha voluto ricordare che è una madre e che certe foto le potrebbe evitare. Ai detrattori, la Monsé ha replicato dicendo che è stata proprio la figlia 12enne a volere scatti più sexy e appariscenti. La foto è piccante e ha riscosso un alto gradimento.

«Non so se avete notato, ma per un periodo non ho più pubblicato foto così. Poi però, sono sincera, proprio mia figlia mi ha detto ‘Mamma, per Natale mi fai un regalo? Ti posso fare una foto di quelle che ti fanno prendere più like? Dai mamma, per favore, le altre foto non tirano tanto…’. A questo punto, ogni tanto la faccio contenta», le parole di Maria Monsè.



Ultimo aggiornamento: 30 Dicembre, 14:07

