Maria Grazia Saccà assume la guida di Titanus Production: «Orgogliosa e grata, ora nuove sfide»

Maria Grazia Saccà è la CEO e Produttore della Titanus Production, realtà produttiva indipendente, che produrrà film, serie tv, documentari, tv commercials e video content. Nata in seno alla storica e prestigiosa casa di produzione e distribuzione italiana Titanus S.p.A., Titanus Production si struttura grazie ad un’operazione di M&A con la C.I.A.O. S.r.l., società di produzione indipendente di Maria Grazia Saccà e affida all’esperienza di quest’ultima e al suo team la produzione di tutti i suoi progetti.

La nomina

Maria Grazia Saccà porterà la sua decennale esperienza e la sua determinazione all'interno di Titanus Production. Consapevoli della eccezionale qualità della produzione italiana e del talento che la contraddistingue, Maria Grazia e il suo Team hanno l’obiettivo di supportare la creatività, l’immaginazione e la capacità degli autori di correre rischi creativi. “In Titanus production siamo focalizzati su registi e sceneggiatori con un punto di vista unico e distintivo; talenti in grado di offrire allo spettatore un percorso di scoperta, un’esperienza emotiva che susciti pensieri e considerazioni profonde.”

“Sono onorata di assumere questa posizione e, soprattutto, sono contenta di affrontare nuove sfide e nuove avventure in un mondo che mi ha visto crescere. Titanus è la più antica e la più prestigiosa casa di produzione italiana, e sono orgogliosa e grata che sia stato affidato a me il compito di proiettare le sue produzioni nel nuovo millennio.

Ritengo che il punto di vista femminile introduca nel mondo dell’audiovisivo nuove modalità relazionali, di business e anche creative ed estetiche, in grado di arricchire e diversificare il grande patrimonio dell’immaginario italiano. Accanto a me alla guida di Titanus Production posso contare su un team fantastico tutto al femminile (con un paio di vigorose quote blu!), composto da brillanti professioniste del settore”, sottolinea Saccà.

Prima di unirsi alla Titanus Production, Maria Grazia Saccà ha ricoperto importanti e diversi ruoli, prima per R.T.I. come produttore, poi direttrice generale di Pepito Produzioni e successivamente CEO di C.I.A.O. S.r.l., consolidando nel corso degli anni la sua reputazione come figura di spicco nel settore dell’audiovisivo e dell’entertainment e maturando una valida esperienza nei diversi reparti della filiera produttiva dell’audiovisivo.

Grazie anche al solido network sviluppato negli anni da Maria Grazia, Titanus Production intende investire nei talenti, avere fiducia nella loro capacità di raccontare storie uniche, diverse e anche strane, e si propone di creare un’offerta che possa includere più generazioni in modo intelligente e più gusti allo stesso tempo.