Maria Giovanna Maglie, la malattia, le operazioni e il malore in tv. Quando raccontò sui social: «Mi si è come spenta la luce»

Addio a Maria Giovanna Maglie. La giornalista, 70 anni, si è spenta questa notte al San Camillo Forlanini, dove era stata ricoverata per una complicazione venosa. A darne notizia su Twitter è stata Francesca Chaouqui, che era accanto a lei al momento del decesso. Maglie aveva avuto in precedenza problemi di salute. Qualche tempo fa era stata in ospedale per circa da due mesi a causa di una serie di interventi chirurgici.

La giornalista lo aveva raccontato con un post sui suoi social per giustificare la sua assenza dalle trasmissioni televisive dove è stata a lungo ospite fissa. «Ero in tv, la notte della maratona elettorale, ospite a Quarta Repubblica...

Maria Giovanna Maglie, chi era: il marito, l'amica Francesca Chaouqui e gli ultimi mesi di ricovero

Il racconto della malattia

«Non sono in punto di morte - aveva detto - Per fortuna sono in un ospedale straordinario e sarò eternamente grata al professor Ruggero De Paolis, che mi ha operata al cuore. L’intervento ha riguardato l’aorta e la valvola tricuspide. Sembrava tutto a posto. Poi si è rotto lo sterno per ben due volte, quindi altre due operazioni... Ora le cose vanno meglio, ma ci vorrà tempo».

+++Amici miei, @mgmaglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace. +++ — Francesca Chaouqui (@FrancescaChaouq) May 23, 2023

«In tanti mi chiedevano perché non ero più in tv da molte settimane. Così ho pensato di dare una risposta per tutti. Ho ricevuto decine di migliaia di messaggi di affetto, un riscontro del tutto inatteso che mi ha dato grande conforto in un momento così doloroso». La prima cosa che farà fuori dall’ospedale? «Una bella passeggiata nel centro di Roma, anche se è sempre più lurido. Vorrei tanto prendermi un aperitivo a Campo dei fiori, guardando per aria. Con il mio compagno Carlo, che mi sta sostenendo in modo incredibile». Sulle cause specifiche dell'operazione aveva detto: "Un aneurisma che non è scoppiato. Avevo, e grazie a Dio non ho più, un aneurisma dell’aorta".