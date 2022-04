Martedì 26 Aprile 2022, 16:58

In una recente intervista, Sabrina Ferilli ha parlato della sua partecipazione ai programmi di Maria De Filippi (in particolare ad Amici 21), lasciandosi andare ad una confessione sulla conduttrice televisiva. Ecco che cosa ha detto sul loro rapporto. Photo Credits: Kikapress, Red Communications; music: "Funday" from Bensound.com

