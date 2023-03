Maria De Filippi come sta dopo la morte di Maurizio Costanzo? Circondata da amici e famiglia «si prepara al lavoro». Le ultime foto

Maria De Filippi, dopo la morte di Maurizio Costanzo, cerca la forza per andare avanti nel lavoro e nelle sue passioni. The show must go on, questo le ha insegnato il marito e questo sta facendo, almeno sta cercando di fare. Lo ha detto in diretta: «Torno a lavoro perché mi hanno insegnato così». E così è tornata in tv pronta al Serale di Amici e torna nel suo campo di tennis. E se il sipario del piccolo schermo si è rialzato per la conduttrice quello della vita privata fa fatica ad aprirsi. Maria De Filippi appare stanca e provata. Ma va avanti e cerca di ricaricarsi (e scaricare le tensioni) tramite i suoi affetti e attraverso lo sport. A immortalarla in un momento di svago sono stati i paparazzi di Chi.

Maria De Filippi ad Amici con la voce rotta dal pianto: «Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato»

Maria De Filippi come sta dopo il lutto?

«Maria De Filippi, che tra famiglia e sport si prepara la lavoro, che ha ripreso dopo la scomparsa del marito, Maurizio Costanzo. Sabato 18 marzo la conduttrice riparte con il serale di "Amici". Intanto si prende qualche ora, in questi giorni che trascorre soprattutto negli studi Elios, per passeggiare all'aperto e giocare a tennis con il fratello e l'amico Rudy Zerbi». Questo si legge su Chi.

Foto: Chi

Lo sport e il lavoro

Ha giocato in zona Prati a tennis con il fratello, Giuseppe De Filippi, 58 anni, poi si è concessa un doppio con Rudy Zerbi e un altro amico, e poi si sono concessi un caffè. Sta provando a trovare una nuova dimensione la conduttrice, che dopo oltre 30 anni passati al fianco del giornalista si trova spaesata. Gli amici della De Filippi sanno che lei è gelosissima della sua privacy ma sono preoccupati: il migliore amico di Costanzo ha lanciato un appello per chiedere alle persone di starle accanto. E i suoi collaboratori dicono che è ancora molto provta.