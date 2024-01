Maria Antonietta Panico, chi è la donna morta a Trento: la separazione, l'impegno in politica con Fugatti e l'ipotesi omicidio

Si chiama Maria Antonietta Panico la donna trovata morta a Trento dall'ex marito mercoledì 17 gennaio. La donna, 42 anni, era riversa a letto in una pozza di sangue. L'ipotesi principale è che si tratti di femminicidio.

Chi è Maria Antonietta Panico

Maria Antonietta Panico era mamma di una bambina. Separata dall'ex marito, aveva attualmente un altro compagno. A Trento era conosciuta per il suo impegno in politica. Nel 2018 si era candidata nella lista a supporto del governatore Fugatti mentre nel 2020 aveva corso alle elezioni comunali con la lista Civica a supporto di Andrea Merler, come riporta iltquotidiano.it. Il prossimo 21 gennaio avrebbe compiuto 43 anni.