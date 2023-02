«Mare fuori», il cast a Sanremo per un'esibizione speciale: ecco di cosa si tratta

Sul palco di Sanremo 2023 stasera il cast di Mare Fuori, la serie Rai sui ragazzi del carcere minorile di Napoli. La fiction, dopo il grande successo delle prime due stagioni, sta battendo ogni record anche con la terza, disponibile su Rai Play e in onda su Rai Due dal 15 febbraio. I giovani attori del cast hanno cantato sul palco dell'Ariston la sigla della serie, 'O Mar' For'. La versione originale del brano è cantata da Matteo Paolillo, che nella fiction interpreta il personaggio di Edoardo Conte.



Amadeus ha sottolineato quanto la serie sia piaciuta al pubblico e poi ha fatto entrare Carolina Crescentini che ha raccontato: «Sono orgogliosa di interpretare Paola Vinci, una donna disabile. Dietro quelle sbarre ci sono degli essere umani che hanno diritto alla felicità e a una seconda possibilità». Poi l'attrice fa gli auguri alla mamma in diretta.