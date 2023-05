Mare fuori, Rosa Ricci e Carmine: gli attori della serie e i retroscena sulle loro scene d'amore

Giovedì 18 Maggio 2023, 11:59

Sono iniziate le riprese della quarta stagione di Mare Fuori, la serie che negli ultimi mesi ha catalizzato l’attenzione dei giovanissimi (ma non solo). Nei nuovi episodi il pubblico ritroverà Maria Esposito, l’attrice che veste i panni della protagonista Rosa Ricci. Esposito è tra i volti più richiesti del momento, e non stupisce il fatto che tutti facciano a gara per intervistarla. Tra le testate che hanno avuto il piacere di chiacchierare con lei c’è il magazine I’M, a cui Maria ha parlato del rapporto con il collega Massimiliano Caiazzo, ovvero Carmine Di Salvo: “Il rapporto con Massimiliano è bellissimo, lui è un grande professionista e un buon amico. Ogni volta che finiamo una scena ci battiamo il cinque e ci diciamo ‘è andata bro!'”. E pensare che Maria Esposito non era proprio intenzionata a fare il provino per Mare fuori.

Foto: Ufficio Stampa Fosforo Music: Korben

LEGGI ANCHE:– Mare Fuori 4, come fare i provini per la nuova stagione: rivolto anche a chi è alle prime armi