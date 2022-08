Domenica 14 Agosto 2022, 07:21

È rimasto poco meno di un mese sulle spiagge dell'Honduras nella veste di naufrago dell'Isola dei famosi 2022. E ora il compenso di Marco Senise, per quella sua partecipazione-lampo al programma televisivo presentato da Ilary Blasi, è stato pignorato. Il conduttore televisivo, noto al grande pubblico soprattutto per i suoi lunghi trascorsi a Forum, aveva infatti un debito pregresso con la Colli d'Oro srl, che il 30 aprile del 2013 gli aveva notificato un decreto ingiuntivo per 51mila euro e un altro, il 5 ottobre 2015, da 23mila (entrambi divenuti definitivi poiché non opposti). Si tratta di somme che Senise doveva alla società costruttrice, C.I.P.I. Immobiliare srl, dalla quale aveva acquistato nel 2008 un appartamento in via Ardeatina, a Roma.

Non avendo mai saldato questo debito - pari a un totale di 74mila euro - la società Colli d'Oro, che aveva acquisito il credito dalla C.I.P.I. Immobiliare srl, ha notificato un pignoramento presso terzi a Banijay Italia spa, società produttrice del programma L'Isola dei famosi, che avrebbe dovuto elargire a Senise dei compensi per la sua partecipazione al reality show. La somma per cui è stata fatta istanza di pignoramento da parte dell'avvocato Stefano Scalbi (che difende la Colli d'Oro srl) ammonta a 112mila euro, comprensiva di spese legali e interessi. Lo scorso 2 agosto Banijay Italia ha risposto che deve a Marco Senise un importo complessivo di 11.338 euro: «La predetta somma è sottoposta a vincolo e sarà custodita nel rispetto dei termini di legge sino ai provvedimenti di assegnazione da parte del Giudice competente». Banijay Italia, nata nel 2019 dall'unione di Magnolia e Dry Media, oltre all'Isola dei famosi, ha prodotto L'eredità su Rai1, Piazzapulita su La7, Il collegio su Rai2, Guess My Age (Indovina l'età) su Tv8, Pechino Express su Rai2.



L'ELIMINAZIONE

«È stata un'esperienza meravigliosa, ma ne approfitto per tornare a casa e riposare un po'». Così Senise, il 29 aprile scorso, si era congedato dal progrmma dopo che la Blasi gli aveva comunicato di dover abbandonare definitivamente l'isola dell'Honduras. Tra il 1995 e il 1997, Senise aveva condotto la trasmissione Pandora e le selezioni di Miss Italia. Il successo e la notorietà, però, arrivano nel 1998 quando diventa un volto fisso di Forum accanto a Paola Perego. Dal 2003, invece, affianca Rita Dalla Chiesa. Nel 2001 presenta Portici d'estate a Martina Franca con Roberta Capua e Moda e spettacolo in tour. Nel 2013, insieme a Fabrizio Bracconeri, lascia Forum.

In passato ha avuto una relazione con Antonella Elia, che ha detto di lui: «Se è stato un mio ex? Non lo rinnego, è stato uno dei miei errori. Un errore breve e non intenso, due mesi scarsi, grazie al cielo».