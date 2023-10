Marco Mengoni tra record, guadagni e vita privata: 6 curiosità

Venerdì 13 Ottobre 2023, 12:46

Marco Mengoni è uno degli artisti più popolari in Italia, amato da tutti, talentuosissimo fin dalla sua vittoria a X Factor nel 2009: scopriamo meglio qualche curiosità su di lui. Chi sono i genitori che l'hanno cresciuto e di quale malattia soffre sin da adolescente? E come artista quanto ha venduto e quali sono i suoi record? Qui le risposte Foto: Kikapress - Musica: Korben



MARCO MENGONI, "DUE VITE" IN FRANCESE CON LA "DERNIÈRE CHANSON"