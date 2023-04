Marco Mengoni, polemiche sul video di "Due vite": «Piscinas sembrava una giungla». Il sindaco: «No alla cittadinanza onoraria»

È bufera in Sardegna sulle parole di Marco Mengoni in un'intervista rilasciata a Rtl 102.5 sul video che accompagna «Due Vite», il singolo con il quale il cantante ha vinto il Festival di Sanremo 2023. Raccontando alcune fasi del back stage Mengoni ha fatto riferimento alla giornata piovosa e ventosa nel giorno delle riprese a Piscinas, una delle spiagge più belle della costa sud occidentale della Sardegna.

«Per il video andava benissimo, per la mia sinusite un pò meno, infatti mi sono preso un raffreddore. Una giornata piovosa che ha comportato alcuni problemi - ricostruisce l'Unione Sarda sulla base dell'intervista - Prima di arrivare sulle dune abbiamo attraversato una specie di giungla, poi un lago dove la jeep si è fermata. Siamo scesi e obbligati a percorrere un tratto a piedi nel fango. Per le riprese c'è voluto un pomeriggio intero».

Parole che hanno fatto infuriare il sindaco di Arbus, il comune nel quale ricade il litorale di Piscinas, noto per le sue particolari dune di sabbia dorata. «Inutile girarci intorno, non siamo più disposti a conferire la cittadinanza onoraria a chi scambia per una giungla la perla della nostra Costa Verde: Piscinas - dice al quotidiano il primo cittadino Paolo Salis - A questo punto quali particolari meriti può avere un cantante perché venga considerato nostro concittadino? L'idea di conferire la cittadinanza onoraria è nata come segno di ringraziamento per aver scelto Piscinas e contribuito alla visibilità e promozione del territorio. Ci siamo subito attivati per approvare il regolamento sul conferimento delle onorificenze. La prima sarebbe stata per Mengoni. È tutto pronto, manca solo la data. Ora l'iter è bloccato, non esistono più le condizioni».



Le reazioni

Sui social le reazioni sono diverse. Un utente ha scritto: «Si sa noi sardi non accettiamo ben volentieri le critiche ma che Marco Mengoni ami la Sardegna non è una novità visto che ha girato già due video nell’isola».



Mentre un altro commenta così: «Le parole di Marco Mengoni, a mio avviso, non possono in alcun modo ‘limitare’ il fascino e la bellezza dello splendido scenario di #Piscinas e della fascia costiera di #Arbus, così come le stesse non andranno a ridimensionare la considerazione per il grande talento dell’artista che una vastissima schiera di estimatori gli riconosce».

Su Facebook scrivono: «Lo stesso video di “Due vite” è una prova ulteriore di quanta meraviglia abbia riversato la natura in uno dei luoghi più suggestivi della regione in cui viviamo. Alla comunità di Arbus e al vincitore di #Sanremo l’auspicio di un chiarimento e la speranza che una ‘stretta di mano’ possa idealmente e ulteriormente consolidare e amplificare il riguardo dovuto alla terra più bella del mondo che dalle nostre parti si chiama #Sardegna».