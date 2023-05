Alluvione Emilia Romagna, Marco Melandri, l'ex campione del mondo: «In ansia per mia nonna 91enne a Ravenna, non vuol lasciare la casa»

Alluvione Emilia Romagna: Marco Melandri, l'ex campione del mondo di Moto classe 250, è nato e cresciuto a Ravenna e da due settimane è in ansia per i suoi familiari e kla sua città: «Mia nonna ha 91 anni e ha detto che di casa non se ne va. Per fortuna lei abita un po' in alto, però se dovesse saltare la luce e cose simili sarebbe complicato, ma giustamente a quell'età dici "la testa me la fascio quando è rotta"».

Così il pilota romagnolo 40enne racconta sulle pagine di Mow il dramma che sta vivendo in queste ore la sua Ravenna. «Mio padre è partito col camper, perché anche la zona in cui abita lui è stata evacuata pare che vogliano rompere gli argini dei fiumi per deviare l'acqua verso la campagna, perché ora sta arrivando verso Ravenna. È una situazione veramente complessa».

Melandri, il cui talento fin da giovanissimo venne individuato dal campione Loris Reggiani di Forlì, altra città colpita duramente dall'alluvione, elogia anche il pilota giapponese di Formula Uno Yuki Tsunoda: “Sì - risponde il primatista italiano di vittorie nel mondiale Superbike (22 successi) - anche se vederli così con la pala un po’ ti demoralizza, perché ti rendi conto che a questo punto è un po’ la goccia nel mare.

Però la sua mentalità e il suo spirito vanno veramente premiati”.