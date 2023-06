Mercoledì 7 Giugno 2023, 16:39

Problemi con lo spaccio di droga e un atroce sospetto, il possibile coinvolgimento della scomparsa di una donna straniera che frequentava. L’inizio del 2014 è difficile per Marco Gaio Romeo. Quindi la decisione di cambiare aria, lasciare Nettuno e trasferirsi in Spagna per ricominciare.

Sibora Gagani, chi è la ragazza scomparsa dal 2014: dal trasferimento in Spagna alla promessa di matrimonio del fidanzato

La sparizione

È la primavera del 2014. Una decisione nella quale coinvolge Sibora Gagani, la ragazza scomparsa nell’autunno dello stesso anno con la quale era fidanzato. Come se niente fosse, dopo la sparizione della ragazza, Romeo continua la propria vita lavorando in bar e ristoranti di Torremolinos dove conosce la nuova compagna, Paula, con la quale avrà un bambino che oggi a cinque anni.

La storia d'amora finita male

Una storia d’amore finita nel sangue: venti giorni fa Marco Gaio Romeo uccide la donna a coltellate; considerati i frequenti litigi, Paula voleva lasciarlo, ma di interrompere quella relazione non voleva saperne, tanto da ucciderla a coltellate al culmine dell’ennesimo litigio. Arrestato dalla polizia confessa anche di aver ucciso un’altra donna, Sibora Gagani. Poi ritratta. Ma quella confessione spinge la polizia spagnola a riaprire il caso della ragazza italo-albanese svanita nel nulla nove anni fa.