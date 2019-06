Marco Carta arrestato per furto, l'ultima storia su Instagram prima dell'arresto

Marco Carta arrestato per furto: la notizia sta facendo il giro dei giornali e dei social. Il cantante è stato arrestato per aver rubato delle magliette alla Rinascente di Milano. E se qualcuno ironizza sul motivo, qualcun altro è ancora incredulo. Nessun dubbio, però, sul fatto che il vincitore di "Amici" e del Festival di Sanremo fosse effettivamente nella città meneghina. L'ultima delle sue stories su Instagram è stata pubblicata 17 ore fa. Il cantante si trovava in centro a Milano, nei pressi del Duomo, e stava riprendendo una bambina che si faceva trascinare da qualcuno sulla via dello shopping. «Pattinaggio alternativo», è la scritta che compare come didascalia al video della piccola che scivola e gioca. Sullo sfondo le colonne della piazza e la gente che passeggia.

Marco Carta arrestato per furto: ha rubato magliette alla Rinascente di Milano per 1.200 euro

Marco Carta pensa al matrimonio: «Mi piacerebbe avere anche un figlio»



Questa è dunque l'ultima stories prima delle manette. Di lì a poco l'artista sardo sarebbe stato arrestato con l'accusa di furto. Con lui ci sarebbe stata una donna di 53 anni. Stava uscendo dal grande magazzino con sei magliette del valore di 1.200 euro a cui aveva tolto l'antitaccheggio, ma non la placchetta flessibile che ha suonato all'uscita. Ora si trova agli arresti domiciliari.

Ultimo aggiornamento: 13:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA