Marco Bellavia di nuovo in tv: ecco quando lo rivedremo al GF Vip per un confronto con gli altri

Mercoledì 5 Ottobre 2022, 08:10

Dopo l’eliminazione di Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini dal Grande Fratello Vip, dopo le polemiche che da giorni accompagnano il reality show e soprattutto dopo il discusso abbandono di Marco Bellavia, si scopre che la produzione starebbe pensando di riportare quest’ultimo nel programma. L’idea del Grande Fratello sembra essere quella di rivedere l’ex conduttore di Bim Bum Bam come ospite in studio già in una delle prossime puntate. Insomma, Marco potrebbe avere di nuovo l'occasione di portare finalmente in tv il suo importante messaggio sul benessere psicologico (e anche di essere ascoltato dal pubblico in un contesto sicuramente meno aggressivo e più protetto rispetto alla casa del GF Vip). Non ne ha avuto la possibilità da concorrente, l'avrà finalmente da ospite del programma? Gran parte dei telespettatori lo stanno già aspettando. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Moose” from Bensound.com

