Covid, Marchisio positivo. La moglie: «Lo abbiamo preso tutti, anche nostro figlio»

L'ex giocatore della Juventus Claudio Marchisio è positivo al Covid. Chi lo seguiva sui social l'aveva intuito visto che già da qualche ora aveva pubblicato delle storie in cui si immortalava isolato dal resto della famiglia nella sua villa. Poi è stata la moglie Roberta Sinopoli a dare la notizia su Instagram, raccontando anche del contagio del figlio Leonardo. Negativo invece l'altro figlio maschio Davide.

«Siamo in quarantena perché purtroppo abbiamo preso il Covid. Tutta la famiglia tranne Davide. Ma grazie a Dio stiamo tutti bene. Non so come l'abbiamo contratto - ha spiegato sui social ai follower che chiedevano le loro condizioni - siamo sempre stati super attenti. Leonardo e Claudio sono asintomatici, io invece ho perso gusto e olfatto».

