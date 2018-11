La Marchesa «non è» chi dice di essere: la "macchina della verità" della D'Urso non mente

«Non ho nulla da nascondere» aveva detto Daniela Del Secco prima di sottoporsi alla macchina della verità a Domenica Live. Il test però non ha dato i risultati che la “Marchesa” aspettava, a partire dal tema chiave. Alla domanda sulle sue origini nobili, Daniela Del Secco risponde affermativamente, ribadendo quanto detto più volte, ossia di essere nobile per nascita, seppure non marchesa. La Macchina però etichetta l’affermazione come falsa. E lo fa più di una volta. La stessa Daniela Del Secco chiede che la domanda le sia nuovamente posta, ma quando Barbara D’Urso si presta a farlo, l’esito non cambia: la dichiarazione è falsa.

E la macchina boccia come false pure le affermazioni fatte dalla Marchesa su Maria Monsè e la carrozza che le ha portate insieme a un festa. Secondo quanto dichiarato da Daniela Del Secco, la carrozza era solo per lei e Maria Monsé sarebbe salita pure se non le spettava. Già smentita dall’organizzatrice della serata, ora Daniela Del Secco viene contestata anche dalla Macchina.

Nulla cambia per la Marchesa, che afferma di non curarsi di quei risultati e che le sue dichiarazioni sono vere. E Barbara D'Urso, a fine puntata, annuncia che Daniela Del Secco effettuerà nuovamente il test nelle prossime puntate.

Ultimo aggiornamento: 19:18

