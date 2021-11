Sabato 27 Novembre 2021, 22:06 - Ultimo aggiornamento: 22:23

La lite con Lory Del Santo per il marito

Marcella Bella ospite di “Verissimo” di Silvia Toffanin su Canale 5. Marcella Bella ha raccontato una scenata di gelosia fatta al marito Mario Merello, con cui è sposato da circa 42 anni, per via di Lory Del Santo: «Ho faccio scene di gelosia plateali – ha spiegato - Non l'ho mai detto prima... Una volta mi sono arrabbiata con Lory Del Santo, più di 30 anni fa. Eravamo a teatro, era seduta davanti a mio marito e me. Si gira, guarda me, poi lui, si alza, poi si inginocchia e gli dice qualcosa all’orecchio. Io lo scruto e gli chiedo: «La conosci?! Cosa ti ha chiesto». Lui nega terrorizzato e risponde: «Ma sai che non ho capito… mi sembra che mi abbia chiesto qualcosa sulla presentatrice». Dieci minuti dopo lo rifà e io, col fumo che mi usciva dalla testa, salto addosso a Mario e gli grido: «Ah, di nuovo!!! Tu la conosci eh…». Lui cerca di calmarmi, mi avverte che ci sono i fotografi ma io ormai ho deciso e furiosa busso forte con la mano sulla schiena di Lory Del Santo: «Scusami… Ma conosci mio marito?!». Lei lo riguarda e come se lo vedesse per la prima volta fa : «Noooo». Allora io l’ho fulminata: «Guarda avanti e non pensare a noi!». Questa è solo una delle scenatelle che gli ho fatto…».