Marcell Jacobs salterà anche il Golden Gala: infortunio muscolare non risolto

Marcell Jacobs salterà anche il Golden Gala. Il campione olimpico dei 100, come si legge in una nota della Fidal, «non ha pienamente recuperato dalla distrazione-elongazione di primo grado diagnosticata la scorsa settimana». Dopo aver rinunciato al meeting di Nairobi per un'infezione intestinale e a quello di Eugene per un infortunio muscolare, Jacobs deve dire no anche all'appuntamento del 9 giugno all'Olimpico.

L'atleta, che a Roma doveva correre sui 100, prosegue ora il lavoro «a media intensità», con l'obiettivo di partecipare ai Mondiali di Eugene,dal 15 al 24 luglio, e gli Europei di Monaco, dal 15 al 21 agosto. «Gli accertamenti effettuati nella giornata di oggi a Roma, all'Istituto di Scienza dello sport, dal campione olimpico Marcell Jacobs, successivi al problema muscolare emerso il 23 maggio scorso, hanno evidenziato che l'atleta non ha pienamente recuperato dalla distrazione-elongazione di primo grado diagnosticata la scorsa settimana», sottolinea in una nota la Federatletica. «Su indicazione dello staff sanitario Fidal, lo sprinter azzurro, insieme al suo tecnico Paolo Camossi, proseguirà gli allenamenti con un periodo di lavoro a media intensità, con obiettivo finale posto nella partecipazione ai Campionati del Mondo di Eugene e ai Campionati Europei di Monaco».