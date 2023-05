Mara Venier nonna innamorata, è Claudio il suo principe azzurro: baci e abbracci a Roma

Mara Venier è pazzamente innamorata di un uomo. Meglio un ometto. È Claudio, il suo nipotino (che cresce a vista d'ochhio), il grande amore di Zia Mara. Un amore senza misure Gli scatti in esclusiva del settimanale Gente mostrano Mara nelle vesti di una bravissima nonna. Claudio, anzi Claudietto come lo chiamano, va a spasso con nonna Mara per le vie del centro di Roma, mano nella mano. Parlano, ridono, scherzano e si mangiano anche un bel gelato.

Claudio ha 5 anni, è il frutto dell'amore tra Paolo Capponi, secondogenito di Mara e la sua compagna Valentina.

Il suo arrivo è stato fondamentale per la storica conduttrice di Domenica In dopo la perdita dell'amatissima mamma Elsa. Un dolore immenso che Mara è riuscita a superare grazie anche all'amore per il suo adorato nipotino. Un nipotino che stravede per la sua nonna. E lei, non manca mai di riconoscerlo: «Io senza di lui non ci posso più stare...»