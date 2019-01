Mara Venier e Nicola Carraro, dolce vita a Roma: serata romantica tra risate e selfie

È tornata in Rai dopo quattro anni di assenza per condurre Domenica In sostituendo la non fortunata gestione Parodi ed è stato subito successo. Un momento davvero positivo per Mara Venier, tanto dal punto di vista professionale tanto da quello sentimentale. La conduttrice è infatti felicemente sposata dal 2006 con l’imprenditore Nicola Carraro, padre di Gerò, ex fidanzato di Simona Ventura ed è stata sorpresa da Vero” durante una spensierata serata nella Capitale insieme alla sua dolce metà. La coppia mangia in un ristorante, poi fra risate e selfie si concede una romantica passeggiata per le vie della città sotto l'obbiettivo dei paparazzi.

Mara Venier si è sposata molto giovane con Francesco Ferraccini (papà della figlia Elisabetta) e poi è stata per tre anni, dal 1984 al 1977, è stata la moglie dell’attore Jerry Calà, con cui conserva ancora un ottimo rapporto.

Ultimo aggiornamento: 18:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA