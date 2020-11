Domenica In, Mara Venier ricorda Giuni Russo: «"Morirò d'amore" era dedicata a Maria Antonietta Sisini»

Mara Venier in chiusura di Domenica In ricorda la cantante Giuni Russo, scomparsa nel 2004, che Tiziano Ferro reinterpreta nel suo ultimo album di cover. «Voglio ricordare i grandi, non che sono stati dimenticati, ma che devono essere ricordati. La incontrai nel 2003 e dopo pochi mesi ci ha lasciato. Stamattina ho sentito Maria Antonietta (Sisini), so quanto vi siete amate, e so che quella canzone è dedicata a te» dice la conduttrice, mandando in onda un passaggio della canzone Morirò d'amore e poi l'intervista dell'epoca.

«Io e te per un periodo siamo state amiche poi ci siamo perse» dice la Venier a Giuni Russo, che risponde. «Non ne ho mai parlato, ma non ho scritto io questa canzone per me, la scrissero tre donne, tra cui Maria Antonietta Sisini. Pensate che io la canti per un uomo, per un figlio, ma io la canto per l'amore alto che è questa parola».«Hai mai provato l'amore?» chiede la Venier. «Io l'ho incontrato, lo vivo questo amore» dice la Russo.

