Mara Venier salta Domenica In, il messaggio ai fan: «Ho il Covid bello forte, bisogna stare attenti. Ci vediamo settimana prossima»

Mara Venier ha il Covid e salta la puntata di Domenica In. La conduttrice aggiorna i fan su Instagram sul suo stato di salute e rassicura tutti nonostante non stia bene: «Mi sono presa un Covid bello forte, all’inizio pensavo fosse influenza – ha detto la conduttrice – Sono sicura che domenica prossima sarò di nuovo in diretta».

Mara Venier e il Covid, come sta?

Torna oggi sui social Mara Venier che è chiusa in casa a causa Covid: «Volevo ringraziarvi per i tanti, tanti messaggi, non riesco a rispondere a tutti però grazie dell’affetto che mi dimostrate sempre. Sto Covid è veramente maledetto, bisogna stare attenti. Ci vediamo sicuramente domenica prossima». Tantissimi i messaggi di colleghi e fan che la abbracciano virtualmente.