Mara Venier in vacanza dopo la malattia: «Volto ancora senza sensibilità, ma devo reagire»

È una Mara Venier sorridente, nonostante tutto, quella che parla sui social direttamente dalla spiaggia di Forte dei Marmi. La conduttrice di Domenica In ha voluto aggiornare i fan sulla sua estate, che procede a gonfie vele nonostante il terribile problema di salute che l'ha colpita sul finire della scorsa stagione televisiva. «C'è un tramonto stasera - dice Mara nelle stories Instagram - Sarà che mi sono fatta un mojito, ma vedo tutto bello. Non sento neanche il mio problema, me lo scordo per un po'. Sono momenti belli. Dura poco, ma va bene così. Sono felice e non penso a niente».

Mara Venier soffre ancora per le conseguenze di un intervento ai denti che le ha portato una paresi facciale. La conduttrice, rispondendo a un follower che le dice di vederla in forma, ha scritto: «No, sto ancora senza sensibilità ma reagisco. Devo». Mara, intanto, si gode la sua estate a Forte con il marito, Nicola Carraro, il nipotino e amici come Massimo Boldi e Christian De Sica. Ad attenderla, a settembre, c'è una nuova stagione di Domenica In. L'ultima da conduttrice, stando a quanto dichiarato dalla padrona di casa della trasmissione domenicale di Rai Uno.