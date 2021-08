Mara Venier, il dramma dopo l'operazione: «Nessuno mi assicura che guarirò, ho pensato di lasciare Domenica In»

Martedì 24 Agosto 2021, 17:52

Non è intenzionata a mollare Mara Venier, reduce da una lesione del nervo facciale in seguito a un intervento ai denti non andato a buon fine. Dallo scorso giugno la conduttrice di Domenica In combatte con i postumi di una paresi facciale che ancora non le dà tregua: «La lesione del nervo, in seguito a un intervento per un impianto dentale, purtroppo c’è - racconta in un'intervista al settimanale "Gente" -. Sto prendendo medicine e mi auguro di recuperare presto la sensibilità, anche se nessuno ti assicura la completa guarigione. Comunque sono in buone mani e sto cercando di reagire».

Mara Venier in vacanza dopo la malattia: «Volto ancora senza sensibilità, ma devo reagire»

Mara Venier: «Per un attimo ho pensato di lasciare Domenica In»

Mara Venier ha dovuto fare i conti con un momento di grande difficoltà, sia fisica che mentale, che per un momento ha messo a repentaglio anche il suo ruolo in conduzione a Domenica In: «Ho preso una bella botta, ho vissuto momenti brutti, di fragilità e profondo sconforto. All’inizio non riuscivo a mangiare, ho avuto un piccolo impedimento nel parlare e, talvolta, faccio ancora un po’ fatica. Ero talmente smarrita che sulle prime volevo fermarmi per pensare solo a curarmi. Per un attimo ho anche ipotizzato che forse non avrei fatto Domenica In». E invece Mara ci sarà, a partire da domenica 19 settembre, sempre su Rai Uno, stringendo i denti come una vera guerriera.