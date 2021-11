Mara Venier caduta a Domenica In, bernoccolo in testa e botta sul piede

Mara Venier, ancora una caduta a Domenica In: durante la pubblicità, Mara Venier poco fa è scivolata in studio in diretta battendo la testa e il piede. Interrotta la trasmissione su Rai 1, la conduttrice è rientrata in studio con il piede fasciato e il ghiaccio alla testa: «Sono caduta e mi sono fatta male, non so se ce la faccio a continuare», le sue primissime parole.

Dopo il break pubblicitario la conduttrice è rientrata in studio durante la trasmissione in diretta di Rai 1 con ghiaccio alla fronte e piede fasciato e, con voce tremante, ha detto: «Sto bene, ma mi sono fatta male, non so se ce la faccio a continuare».

Mara Venier la più grande di tutte, NON LA FERMA NEMMENO IL DIAVOLO 💪🏻#DomenicaIn pic.twitter.com/WLvGIqyMxc — LΔURΔ (@__laurina_) November 21, 2021

Pierpaolo Pretelli alla conduzione del programma

Guardando Pierpaolo Pretelli, che nel frattempo stava conducendo un gioco in cui coinvolgeva il pubblico da casa, Mara Venier ha detto: «Continua tu, ora c'è Memo Remigi» scatenando la reazione di band e pubblico che, con un grande applauso, l’ha invogliata a continuare.

Per una decina di minuti la diretta è proseguita, poi però una Mara Venier dolorante ha annunciato che la trasmissione si sarebbe chiusa in anticipo: alle 16,55 la diretta di Domenica In è stata definitivamente interrotta.