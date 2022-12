Manuela Arcuri: «Suor Cristina? L'ho conosciuta a "Ballando", dietro le quinte era una tipa molto estrosa...»

La notizia ha lasciato tutti senza parole. Suor Cristina, la vincitrice di The Voice 2014, si è tolta il velo e dopo 15 anni è ritornata ad essere semplicemente Cristina Scuccia. E chi l’avrebbe mai detto? Forse Manuela Arcuri. Lei sì. L’attrice, ospite a "Oggi è un altro giorno", a Serena Bortone ha raccontato di conoscere Cristina Scuccia. Di conoscerla bene. Il motivo? Entrambe hanno partecipato alla stessa edizione di "Ballando con le Stelle". E proprio riferendosi allo show di Rai1 l’attrice ha svelato com’era Cristina dietro le quinte: «Non me l’aspettavo proprio, sono rimasta senza parole, anche se era una suora sembrava molto estrosa con grande verve, molto artistica, le piaceva cantare e ballare».

Suor Cristina, il racconto di Manuela Arcuri

E Cristina Scuccia, che oggi vive in Spagna e si mantiene facendo la cameriera, non si è mai nascosto troppo a dire il vero. «Io l’ho vissuta in studio dietro le quinte di Ballando, l’ho vista sempre con l’abito da suora», ha aggiunto. Insomma anche Manuela Arcuri non si aspettava che Suor Cristina si togliesse il velo, abbandonasse la vita da convento nonostante avesse visto in lei una grande verve. Ora però Cristina sembra aver trovato la sua strada, sembra decisa a dedicarsi alla sua vena artistica. Ci riuscirà? Bisogna crederci, avere fede…