Maneskin, Victoria De Angelis infiamma il palco suonando a seno nudo: a Vienna lo show è bollente

I Maneskin amano provocare e Victoria De Angelis ha scelto per l'ultimo concerto a Vienna un outfit bollente: a seno scoperto sul palco mentre suona. Anche il frontman Damiano David è apparso mezzo nudo, sexy e scatenato al Nova Rock Festival che si è tenuto nella capitale austriaca ieri sera. Un altro show hot per la band che canta il brano trasgressivo "Slave" e ha raggiunto un successo internazionale.

Victoria could slap me , spit on me , call me slurs and I would thank her pic.twitter.com/CPuWdMtnYm

— hayley 🥀🖤 (@maneskinKTM) September 12, 2021