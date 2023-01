I Måneskin vanno a nozze davanti ad Alessandro Michele: ‘Rush!’ è amore eterno nel nome del rock

Sabato 21 Gennaio 2023, 11:49

Per celebrare il nuovo album dei Måneskin, ‘RUSH!’, Spotify ha organizzato il matrimonio dell'anno. Nelle sfarzose sale di Palazzo Brancaccio a Roma, i quattro musicisti – Damiano David, Victoria de Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio – si sono simbolicamente uniti in una cerimonia rock & roll promettendo eterna fedeltà l'uno all'altro, mentre la band continua a conquistare il mondo e a raggiungere nuove, vertiginose vette. La rockband ha coinvolto le persone che sono state una parte fondamentale del loro successo e con cui hanno condiviso il loro amore per il rock, tra cui il Maestro di Cerimonie Alessandro Michele. Tra gli invitati tanti volti noti, come Baz Luhrmann, Machine Gun Kelly, Paolo Sorrentino, Sabrina Impacciatore, Floria Sigismondi, Paulo Dybala, Fedez e Oriana Sabatini. Credits Video Spotify / Foto: Ilaria Ieie, Fabio Germinario

LEGGI ANCHE: -- I Måneskin annunciano i live negli stadi: «Abbiamo sempre puntato in alto»